Mit "Waves" katapultierte sich Dean Lewis in unsere Radios und weltweit in die Streaming-Toplisten: Mehr als 10,4 Millionen Streams verzeichnete der gefühlvolle Song auf Spotify und holte Gold in Deans Heimatland Australien. Nun gibt es endlich mehr zu Hören von dem Singer-Songwriter: Mit "Same Kind Of Different" veröffentlicht er seine neue EP, auf der neben seiner Hitsingle noch fünf weitere tolle Tracks zu finden sind.

Dean Lewis hat schon über 100 Songs geschrieben

Seit seiner Entdeckung vor zwei Jahren hat Dean schon mehr als 100 Songs geschrieben - mitten unter ihnen "Waves", ein Debüt, das unter die Haut ging. Selbst Songs komponieren ist für den Sänger aus Sydney aber nichts Neues: An denen versuchte er sich bereits, als er gerade mal drei Akkorde auf der Gitarre spielen konnte.

Dean Lewis ließ sich von seiner Schüchternheit beeinflussen

Schüchternheit war das, was ihn von der Bühne fern hielt: "Ich war schließlich nie so das Cool Kid in der Schule. Ich war schon irgendwie selbstbewusst, was zum Beispiel Dinge wie Sport oder die Schule selbst anging, aber ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann einmal vor Leuten Songs spielen und singen würde", gesteht Dean bescheiden. Eine Attitüde, die den talentierten Songwriter noch sympathischer macht.

Dean Lewis EP "Some Kind Of Different"

▶ bei iTunes

▶ bei Apple Music