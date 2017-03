Das erfolgreiche Songwriter- und Produzentenduo Decco kann bereits eine beeindruckende Liste an Produktionen für namhafte Künstler wie John Legend, Kelly Clarkson, Selena Gomez und Marlon Roudette vorweisen. Nun haben hat das aus Joacim Persson und Sebastian Arman bestehende Duo einen völlig neuen Weg eingeschlagen und seine kreative Energie und Erfahrung in ihrem eigenen Projekt umgesetzt.

Sängerin Mapei liefert die Vocals zu der Debütsingle "Shooting Stars" von Decco

Mit "Shooting Stars" feat. Mapei veröffentlichen Decco ihre Debütsingle. In diversen Spotify Playlists und Viral Charts ist der Song bereits seit Dezember präsent. Der stimmungsvolle, energiegeladene Beat in Kombination mit Mapeis emotionalen Vocals überzeugt und wurde sogar von Schwedens bekanntestem Radiosender P3 gespielt. Wenn ihr auch nicht genug von dem eingängigen Beats bekommen könnt, hört euch den neuen Decco Song im Lyric Video "Shooting Stars" immer und immer wieder an!

Decco feat. Mapei Single "Shooting Stars"

