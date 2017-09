Für ihre neueste Veröffentlichung "About You" hat sich das Produzenten-/ Songwriter-Duo Decco mit dem britischen Musiker Alex Vargas zusammengetan. Der Track ist das Ergebnis der extrem fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen Joacim Persson und Sebastian Arman und dem Londoner Künstler, der in diesem Jahr sein Debütalbum "Cohere" veröffentlicht hat. Die Zusammenarbeit zwschen Vargas und Decco ist nichts Neues, die drei Musiker saßen bereits zuvor zusammen an den Reglern.

Expressiver Sound und kreative Energien: Der Song "About You"

Rasende, von den 80ern inspirierten Akkorde, beinahe geräuschlose atmosphärische Gitarren und stetig wachsenden Vocals - all das verleiht "About You" eine nahezu greifbare Intensität, die sich mit jeder Sekunde noch steigert. "About You" ist ein druckvoller Dance-Track, dessen geballte Kraft bereits mit den ersten Tönen deutlich spür- und hörbar ist. Die in der Vergangenheit entstandenen Kollaboration zwischen Decco und Alex Vargas waren stets von Erfolg gekrönt, und schaut man sich die Qualität der aktuellen Single an, lässt sich nur hoffen, dass es nicht die letzte bleibt.

Decco feat. Alex Vargas "About You"

