Ausverkaufte Konzerte und begeisterte Fans sprechen für sich. Die drei Hip-Hopper von DEINE FREUNDE bringen diesen Sommer mit "Kindsköpfe im Park" ihre Hits wie "Schokolade" oder "Hausaufgaben" live auf die Bühne. Für das große Konzertfeeling wird den Kleinen immer ein Bereich direkt vor der Bühne reserviert, der zum ausgiebigen Tanzen und Toben einlädt. Mit buntem Konfetti und coolen Beats sind die DEINE FREUNDE-Konzerte immer ein Erlebnis für die ganze Familie.

Auch in ihrer Heimat Hamburg lassen sie es sich nicht nehmen, die Bühne mit "Kindsköpfe im Park" mal wieder so richtig zu rocken. Wer keine der begehrten Karten ergattern konnte oder noch ein paar kleine große Fans des Trios kennt, hat jetzt die Chance auf Tickets. Wir verlosen 2x2 Karten für das ausverkaufte Konzert am 28. August auf der Open Air Bühne im Hamburger Stadtpark. Einfach am Gewinnspiel teilnehmen und mit ein wenig Glück schon ganz bald die fetten Beats von Deine Freunde live erleben!

Teilnahmeschluss ist der 23. August.