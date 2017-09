Nach fast 100 Konzerten der GEBT-UNS-EURE-KINDER-TOUR bringen Florian Sump, Markus Pauli und Lukas Nimscheck am 3. November 2017 mit ihrem vierten Studioalbum "Keine Märchen" wummernde Bässe und fette Rhymes zurück in die Kinderzimmer.

15 neue Songs der Kindermusik-Pioniere

Auf "Keine Märchen" entwickeln Deine Freunde ihren unverwechselbaren Stil weiter – musikalisch kompromisslos und vielfältig. "Unsere Fans sind mit uns gewachsen – sie verstehen unseren Humor zu 100 Prozent. Das hat uns den Mut gegeben, noch ein Stückchen weiter zu gehen." Deine Freunde thematisieren in den neuen Songs die wichtigsten Fragen des Familienlebens aus der Perspektive ihrer jungen Zuhörer und geben ihnen dadurch eine starke Stimme.

Herausgekommen ist ein bunter Themen- und Musikmix mit Ecken und Kanten sowie viel Ohrwurm-Potential. Es erwarten euch Synthie-Beats bei "Nix passiert", harter Straßensound in "Ohne mein Brudi" sowie "Mecker" als Ode an die Schulhof-Storyteller. Zum Schluss gibt es noch eine Liebeserklärung der Band: Mit "Unsere Fans", denn Deine Freunde haben den "allerbesten Job der Erde".

Deine Freunde gehen 2018 wieder auf Tour

Deine Freunde reißen seit Jahren ihre Fans in spektakulären Bühnenshows mit. Auch 2018 sorgen die drei mit der "Keine Märchen"-Tour für unvergessliche Live-Erlebnisse – in Deutschland sowie zwei Mal in Österreich. Tickets für Konzerte in eurer Nähe gibt es unter www.deinefreunde-tickets.de

Termine der „Keine Märchen“-Tour 2018

12.01.2018 Mannheim, Alte Feuerwache

13.01.2018 Würzburg, Posthalle

14.01.2018 CH – Zürich, X-tra

19.01.2018 Erlangen, E-Werk

20.01.2018 AT – Linz, Posthof

21.01.2018 AT – Wien, Arena

27.01.2018 Hannover, Pavillon

28.01.2018 Köln, Palladium

02.02.2018 Bielefeld, Ringlokschuppen

03.02.2018 Erfurt, Stadtgarten

04.02.2018 Saarbrücken, Garage

10.02.2018 Leipzig, Werk II

11.02.2018 Dresden, Alter Schlachthof

16.02.2018 Stuttgart, Im Wizemann

17.02.2018 München, Muffathalle

24.02.2018 Wiesbaden, Schlachthof

25.02.2018 Dortmund, FZW

02.03.2018 Bremen, Pier 2

03.03.2018 Berlin, Columbiahalle

04.03.2018 Hamburg, Sporthalle