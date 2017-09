Das Hamburger Trio DEINE FREUNDE veröffentlicht am 03.11. sein viertes Studioalbum mit dem Titel „Keine Märchen“ und trennt sich damit endgültig vom Stigma des Wortes „Kindermusik“. Denn wer bei DEINE FREUNDE den „Alle meine Entchen“-Style sucht, der wird vergeblich suchen. DEINE FREUNDE sind große Beats und fette Texte. Florian Sump, Markus Pauli und Lukas Nimscheck sind die coolste Kinderband der Welt.

Sie haben ihren eigenen Stil entwickelt – und der ist kompromisslos und bunt, mit Ecken und Kanten und dem ein oder anderen Ohrwurm. DEINE FREUNDE gehen auf Augenhöhe mit ihren jungen Fans. Und haben damit ihre Ohren auch ganz nah dran an den Themen, die das Leben in Familie und Clique tatsächlich und täglich bewegt. Das Ergebnis: Musik vom Feinsten, für die Feinsten.

Die Songs des neuen Albums sind eine Punktlandung im Lebensgefühl. „Nix passiert“ erinnert eher an Depeche Mode als an „Hänschen Klein“. Der Freundschafts-Song „Ohne mein Brudi“ ist pure Straße jenseits von Stützrädern und Autoteppich und „Mecker“ eine Ode an alle Schulhof-Storyteller. Der Titeltrack „Keine Märchen“ stellt sich als Friedenshymne gegen Grimmsche Brutalität, in „Nur noch fünf Minuten“ gibt es eine flehende Popklatsche für die ganz Eiligen und im Song „Mein lieber Freund“ entlarven DEINE FREUNDE einen der hilflosesten Elternsprüche: „Ich zähl bis drei! Eins, zwei, zweieinhalb, zweidreiviertel...“. In „Du bist aber groß geworden“ werfen sie ihren humorvollen Blick auf eine der wohl nervigsten Begrüßungsfloskeln aller Zeiten.

„Eigentlich wussten wir nie so genau, was Kindermusik darf und was nicht. Das war immer egal – wenn das Publikum uns und unseren Humor versteht, machen wir doch alles richtig“, so Florian Sump, der den Großteil der Songtexte schreibt.

Drei äußerst erfolgreiche Alben und ihre ausverkauften Touren zeigen: Deutscher HipHop muss nicht aus dem Ghetto kommen, Kinderliedtexte müssen nicht aus Bienchen, Entchen und Vögelchen bestehen. DEINE FREUNDE treten einmal mehr den Beweis dafür an ... und jeder, der die drei einmal live gesehen hat, der weiß, wofür DEINE FREUNDE stehen: ausgeklügelte Bühnenshows, wummernde Bässe, knallharte Popmelodien und coole Texte für die Kids von heute. Der oftmals verblüffende Nebeneffekt: Das „DEINE FREUNDE“-Virus infiziert nicht nur die Kleinen. Kaum ein Elternteil, der nicht bereits auch schon (zumindest heimlich) Fan der drei Hamburger wäre. Nach fast 100 Konzerten der GEBT-UNS-EURE-KINDER-TOUR und unzähligen Open-Air-Festivals vor mehreren tausend Zuschauern ist es an der Zeit für frischen Wind im Kassettenrekorder (oder auf dem USB-Stick). Es gilt sogar mittlerweile als bewiesen, dass selbst längere Autofahrten mit unzähligen Wiederholungen der Songs von DEINE FREUNDE sowohl von Fahrern als auch von Beifahrern nervlich unbeschadet und mit bester Laune überstanden werden.

„Keine Märchen“ erscheint am 03.11.2017, ab Januar sind DEINE FREUNDE mit dem neuen Album auf Tour

Hier die Daten:



Deine Freunde- „Keine Märchen“ Tour 2018

12.01.2018 Mannheim, Alte Feuerwache

13.01.2018 Würzburg, Posthalle

14.01.2018 CH – Zürich, X-tra

19.01.2018 Erlangen, E-Werk

20.01.2018 AT – Linz, Posthof

21.01.2018 AT – Wien, Arena

27.01.2018 Hannover, Pavillon

28.01.2018 Köln, Palladium

02.02.2018 Bielefeld, Ringlokschuppen

03.02.2018 Erfurt, Stadtgarten

04.02.2018 Saarbrücken, Garage

10.02.2018 Leipzig, Werk II

11.02.2018 Dresden, Alter Schlachthof

16.02.2018 Stuttgart, Im Wizemann

17.02.2018 München, Muffathalle

24.02.2018 Wiesbaden, Schlachthof

25.02.2018 Dortmund, FZW

02.03.2018 Bremen, Pier 2

03.03.2018 Berlin, Columbiahalle

04.03.2018 Hamburg, Sporthalle

Tickets gibt es unter www.deinefreunde-tickets.de

Mehr Informationen:

www.deinefreunde.info

https://de-de.facebook.com/DeineFreundeHamburg/

Ansprechpartner:

Presse: Susanne Beck susanne@becktomusic.de

TV, Online, Radio: Dietmar.Punte@umusic.com