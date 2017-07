Einfach eine gute Zeit haben - das ist manchmal die beste Medizin. Das weiß gerade niemand besser, als Demi Lovato. Wie wir euch berichteten, rechnet sie mit ihrem Power-Track "Sorry Not Sorry" mit Hatern ab. Und wie macht man das am besten? In dem man zeigt, wie gut es einem geht. Und dass es einen überhaupt nicht interessiert, was Andere denken. Genau darum schmiss die Sängerin am 29. Juni 2017 eine Hausparty in Los Angeles. Sie lud alle ihre Freunde ein - unter Anderem auch Rapper Wiz Khalifa, Paris Hilton und Jamie Foxx - und ließ es so richtig krachen. Was auf der Party wohl alles passierte? Das seht ihr im Video zu "Sorry Not Sorry". Hannah Lux Davis, die auch schon bei "Cool For The Summer" Regie führte, steckt auch hinter diesem Clip.

