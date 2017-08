Die amerikanische Sängerin Demi Lovato performte in der Good Morning America Summer Concerts Series gleich eine Reihe ihrer Songs im Central Park New York. Trotz des strömenden Regens heizte sie ihren Fans bei "Sorry Not Sorry" kräftig ein. Unterstützung bekam sie von den Musikerkollegen Cheat Codes bei "No Promises" und Jax Jones bei "Instruction".

Auch die Lovatics ließen sich vom schlechten Wetter nicht aus der Party-Stimmung bringen und trällerten ihrer Demi sogar ein Geburtstagsständchen. In einem kurzen Interview vor dem Auftritt erzählt die Powerfrau über die Video-Drehs, die Inspiration dahinter und ihre Zusammenarbeit mit Cheat Codes.

Jax Jones Song "Instruction feat. Demi Lovato, Stefflon Don"

▶ bei Apple Music

▶ bei iTunes

▶ bei Amazon

▶ bei Google Play