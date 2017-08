"Ich könnte nicht aufgeregter sein: Ich kann euch mein neues Album zeigen! Diese Songs bedeuten alles für mich": Schöner kann eine Album-Ankündigung nicht klingen. Demi Lovato hat diese Zeilen auf ihrem Facebook-Account gepostet und damit ihr neues Werk "Tell Me You Love Me" angekündigt, das am 29. September 2017 erscheint. Ein Longplayer, in dem Demi ehrlich und unverblümt ihre Erfahrungen, ihre Höhepunkte und Tiefschläge der Vergangenheit aufarbeitet. Dass es thematisch in eine persönlichere Richtung gehen würde, zeigte bereits die erste Single "Sorry Not Sorry".

Sehr echt zeigt sich Demi auch auf dem Cover und im Video-Teaser zum neuen Album – die US-Sängerin ist ganz natürlich zu sehen. Authentisch und nah - so sind auch die Lyrics ihrer neuen Songs, in denen die 25-Jährige davon erzählt, dass sie an Bulimie und unter dem Druck der Öffentlichkeit litt. Inzwischen fühlt sich Demi aber wieder wohl in ihrer Haut und mit ihrer Musik - und das kann man hören. "Tell Me You Love Me" kann ab jetzt vorbestellt werden.

Demi Lovato Album "Tell Me You Love Me"

