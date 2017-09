Schnell nachgelegt: Demi Lovato präsentiert mit "Sexy Dirty Love" einen weiteren Track aus ihrem Album "Tell me You Love Me", das am 29. September 2017 veröffentlicht wird. Zudem war die 25-Jährige zu Gast bei Talkshowmaster Jimmy Fallon, um ihren Hit "Sorry Not Sorry" zu performen.

Nachdem ihr Sexy "Dirty Love" beispielsweise auf dem Spotify-Profil der Sängerin angehört habt, geht das Demi-Fieber mit dieser Live-Performance weiter: Im roten Satin-Jumpsuit trifft sie bei Jimmy Fallon jeden Ton. Doch dass Demi eine absolute Bühnenqueen ist, wissen wir allerspätestens seit ihrer Mega-Performance bei den diesjährigen MTV Video Music Awards.

Und auch schauspielern kann sie immernoch: 2008 sahen wir die damals 16-Jährige im Disney Channel-Film Camp Rock. Beim Lip Sync mit Jimmy zeigt Demi, dass sie nicht nur singen und tanzen, sondern immernoch verdammt gut schauspielern kann - und sich selbst nicht zu ernst nimmt. Schaut mal rein - es lohnt sich.

Demi Lovato Album "Tell Me You Love Me"

