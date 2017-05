Gewinnspiel zur neuen "Der kleine König"-Hörspielfolge

Der kleine König ist mit einer neuen Hörspielfolge zurück und fragt "Bist du meine Mama?". Denn auch der kleine König hat eine Mama, wie alle Menschen und Tiere auf dieser Welt. In zwei Folgen lernt der kleine Regent alles über Mamas und was sie so können. Dann möchte er natürlich auch nochmal selbst Baby spielen. Ausgerechnet Pferd Grete soll die Mama sein! Und was hat es eigentlich mit seinem Bauchnabel auf sich?

Das alles gibt es in der 37. Hörspielfolge "Bist du meine Mama?" zu hören. Mit viel Witz und seiner ganz eigenen frechen Art geht der kleine König wieder großen Fragen auf die Spur. Mit dabei sind natürlich auch alle seine Freunde aus dem Königsschloss.

Zur Veröffentlichung der neuen "Der kleine König"-Hörspielfolge gibt es 3 x "Bist du meine Mama?" zu gewinnen.