Desiigner nimmt wieder Fahrt auf: Nach seinem Mega-Hit "Panda" war klar, dass wir mehr von den Autotune-Zeilen und Trap-Tracks von ihm haben wollen. Jetzt präsentiert der Rap-Aufsteiger direkt drei neue Tracks: "Up", "Thank God I Got It" und "Holy Ghost". Wir haben die neuen Songs und verraten euch mehr Details.

Sanfter Aufstieg - mit "Up" liefert Desiigner einen solchen

Der neue Song "Up" geht titelgemäß ganz schön nach oben. Der upliftig Track des 19-jährigen Musikers und Songwriters verfügt nicht nur über ein Featuring von Juicy J, sondern auch über sanfte Autotunes und erfrischende Beats. Der Rapper Juicy J produzierte den Track, mit dem ihr lyric-getreu durch die Stadt cruisen könnt. Damit liefert Desiigner einen Song, der uns direkt in Sommer-Stimmung katapultiert.

Das geht ordentlich voran: Der Track "Thank God I Got It"

Die Trap-Handschrift des Rappers lässt sich auch auf seinem zweiten Track "Thank God I Got It" ablesen: wesentlich derber und mit kräftigeren Beats kommt dieser Song daher. Dabei können wir dem Titel entsprechend sagen: Danke, dass wir ihn haben. Desiigner zeigt mit "Thank God I Got It", dass seine Einflüsse auch durch den bösartigeren Stil des Brooklyn-Straßenraps geprägt sind.

Oben angekommen: Mit "Holy Ghost" ist der Schritt in Richtung Album besiegelt

Der dritte Streich von Desiigner nennt sich "Holy Ghost". Bei diesem Track feiert sich der New Yorker ordentlich selbst. Vollkommen berechtigt, ist es nicht nur im Hip Hop ein typisches Stilmittel sich einfach mal bis in den Himmel zu loben. Nach seinen Höhenflügen mit "Panda" und dem "New English"-Mixtape im Jahr 2016, ist Desiigner bereits ziemlich weit oben angekommen. Dort kann er es sich nach diesen drei Tracks erstmal gemütlich machen, bis der Aufstieg mit seinem erwarteten Album "Life of Desiigner" weiter gehen wird.

