Desiigner meldet sich bildgewaltig zurück: Mit seinem offiziellen Video zum Track "Liife feat. Gucci Mane" beweist der Rapper Gefühl für Videokunst. Dabei setzt er auf gesättigte Farben, ansprechende Bild-Effekte und den scheinbaren Blick durch eine Glaskugel. Ein Clip mit ziemlich berrauschender Wirkung also. Desiigner ist seit seiner Unterschrift bei Kanye Wests Plattenlabel G.O.O.D. Music konsequent auf dem Vormarsch: Nach seinem Debüt mit dem Track "Panda" und Erfolgssongs wie "Up", "Thank God I Got It" und "Holy Ghost", wartet die Hip Hop-Welt nun auf eines: sein angekündigtes Album "Life Of Desiigner". Wir halten euch auf dem Laufenden und zeigen euch bis dahin das Video zu "Liife feat. Gucci Mane".

