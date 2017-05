Man kennt das vom Reisen: So schön und aufregend es ist, eine Weile in der Weltgeschichte herumzugondeln und neue Länder und Gesichter kennenzulernen, wirklich wohl fühlen sich die meisten Menschen erst, wenn sie irgendwann wieder zu Hause sind. So muss es auch Diana Krall bei der Einspielung ihres letzten Albums gegangen sein. Nachdem sie in den letzten Jahren eine Reihe von lustvollen Abstechern in fremde musikalische Gefilde unternommen hatte, ist sie mit "Turn Up The Quiet" wieder zum reinen Jazz und den Klassikern des "Great American Songbook" zurückgekehrt. Es ist eine Heimkehr, die sie hörbar inspiriert hat und auch bei der Presse Begeisterung auslöste. "Puristisch und authentisch" urteilt Fono Forum und meint das ganz und gar positiv. Tonart schwärmt in ganz ähnlicher Weise von der "unvergleichlichen Leichtigkeit und Direktheit" der Einspielung, während die Berliner Zeitung sogar zu dem Schluss kommt: "Tatsächlich gibt es jenseits der Stille derzeit wenig Schöneres zu hören als Diana Krall." Auch im oft zurückhaltenden Großbritannien ist man durchaus überzeugt: "Ein stilvolles und elegantes Werk", jubelt Mojo. Und der Evening Standard befindet kurz und knapp: "Hinreißender geht’s nicht."