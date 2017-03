Starbesetzter "Die Schöne und das Biest" Soundtrack mit Celine Dion, Ariana Grande, John Legend

Nach 25 Jahren bringt Disney am 16. März 2017 einen seiner größten Zeichentrickklassiker als Realverfilmung zurück auf die Leinwand: "Die Schöne und das Biest". Mit emotionalen Momenten und bezaubernder Musik hat Regisseur Bill Condon das französische Volksmärchen um Belle und das angsteinflößende Biest modern und bildgewaltig umgesetzt.



Emma Watson als Belle in der Hauptrolle

Nicht nur Emma Watsons ("Harry Potter") Darstellung der bezaubernden Belle wird mit Spannung erwartet. Mit Dan Stevens ("Downton Abbey") als das Biest und namhaften Schauspielern wie Emma Thompson, Ewan McGregor oder Ian McKellen hat Disney seine Neuverfilmung mit zahlreichen Hollywood-Größen besetzt.

Ariana Grande und John Legend singen den Titelsong "Beauty And The Beast"



Der von Alan Menken und Tim Rice komponierte Soundtrack zu "Die Schöne und das Biest" überzeugt neben Neuinterpretationen der beliebten Filmmusik auch mit drei neuen Liedern, wie zum Beispiel dem Song "Evermore", gesungen von Multitalent Josh Groban. Fans des Zeichentrickklassikers dürfen sich auf den von Celine Dion neu eingesungenen Originalsong "How Does A Moment Last Forever" freuen. Dion und ihr Duettpartner Peabo Bryson hatten bereits 1991 mit "Beauty and the Beast" einen Welthit gelandet. Auch der Oscar® und Grammy® prämierte Titelsong wird neu interpretiert: Chartstürmerin Ariana Grande (American Music Awards Artist of the Year 2016) und der mehrfache Grammy®-Gewinner John Legend verzaubern mit ihrem emotionalen Duett von "Beauty and the Beast" aus der Feder von Howard Ashman. Ein kleiner Ausschnitt ist bereits im Film-Trailer zu "Die Schöne und das Biest" zu hören.

Der von Alan Menken komponierte "Die Schöne und das Biest" Soundtrack wird am 10. März 2017 veröffentlicht. Bereits jetzt könnt ihr das Album vorbestellen oder auch im Rahmen der weltweiten Spotify Pre-Save Kampagne vormerken. Sobald die Tracks bei Spotify verfügbar sind, werden sie automatisch zur eigenen Musik-Liste hinzugefügt. Los geht es mit dem Titeltrack "Beauty and the Beast", gesungen von Ariana Grande und John Legend.

