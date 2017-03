Großes "Die Schöne und das Biest" Gewinnspiel mit Kinokarten und Filmplakat

Die langerwartete Disney Realverfilmung des Zeichentrickklassikers "Die Schöne und das Biest" ist endlich in den deutschen Kinos angelaufen. Das französische Volksmärchen war bereits 1991 in animierter Form ein voller Erfolg und die Fans können sich auch 25 Jahre später auf ein großes Kinoabenteuer freuen. Mit Schauspielern wie Emma Watson und Dan Stevens hat Disney zahlreiche Hollywood-Größen für die imposante Verfilmung des Zeichentrickklassikers verpflichtet. Der "Die Schöne und das Biest" Trailer hat bereits große Emotionen und beeindruckende Bilder versprochen. Disney-Fans können sich ab heute auch auf der großen Kinoleinwand davon überzeugen. Wer von der bezaubernden Disney-Welt nicht genug kriegen kann, kann mit dem "Die Schöne und das Biest" Soundtrack alle Lieder aus dem Film noch einmal zu Hause genießen. Darauf ist natürlich auch die "Beauty and the Beast" Neuinterpretation von Ariana Grande und John Legend zu finden.

Für alle, die es jetzt kaum abwarten können "Die Schöne und das Biest" im Kino zu sehen, haben wir ein tolles Gewinnspiel vorbereitet. Mit etwas Glück gibt es je 2 Kinokarten und das Filmplaket zu gewinnen.