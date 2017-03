Disneys "Die Schöne und das Biest" weltweit auf Rekordjagd

Die Realverfilmung von "Die Schöne und das Biest" entwickelt sich zum Kinoerfolg. 862.000 Zuschauer ließen sich am Start-Wochenende von Belle und dem verwunschenen Prinzen verzaubern. Damit ist die Wiederauflage des Animationsfilms von 1991 die bisher erfolgreichste Disney-Realverfilmung und der beste deutsche Kinostart des Jahres.

Auch international zeichnen sich Rekordzahlen ab. Box Office Mojo beziffert ein Einspielergebnis am Eröffnungswochenende von ca. 170 Mio. Dollar – weltweit sogar 350 Mio. Dollar. Damit ist "Die Schöne und das Biest" bereits jetzt schon auf Platz 7 der erfolgreichsten Filmstarts aller Zeiten.

"Die Schöne und das Biest" und sein atemberaubendes Set-Design

Der Disney-Blockbuster überzeugt mit einer spannenden Geschichte und einem hitverdächtigen Soundtrack, der mit Musikstars wie Céline Dion, John Legend und Ariana Grande aufwartet. Doch auch die liebevollen und aufwendigen Set-Dekorationen haben ihren Anteil am Kassenhit. So ließen 8.700 Kerzen und 1.500 rote Rosen die Großleinwand-Romantik erstrahlen. 15 Wochen brauchte man zudem für den Aufbau des verzauberten Waldes, der das Schloss des Biests umgibt. Hier wurden echte Bäumen, Hecken, ein gefrorenen See und 20.000 Eiszapfen verarbeitet.

Neben den Außenaufnahmen und Set-Designs sind auch die Kostüme in "Die Schöne und das Biest" ein Erfolgsfaktor. So besteht Belles bezauberndes Ballkleid aus ungefähr 55 Meter federleichtem Satin, aus dem die Näherinnen mit fast 1km Faden in 12.000 Arbeitsstunden einem textilen Prinzessinnen-Traum erschaffen haben.