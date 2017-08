Sei ihr Gast! Die Realverfilmung von "Die Schöne und das Biest" erscheint auf DVD und Blu-Ray

Endlich ist es soweit! Kleine und große Disney-Fans können die spektakuläre Realverfilmung der Disney-Romanze "Die Schöne und das Biest" als DVD und Blu-Ray auf den heimischen Bildschirmen erleben.

Im Kino begeisterte der Film mit Gänsehautmomente und romantischen Szene bereits Millionen und brach Rekorde. Die Liebesgeschichte von 1991 um Belle (Emma Watson) und das verwunschene Biest (Dan Stevens) zählt zu den Klassikern der Disney-Filmgeschichte. Das Musical-Mädchen um ein französisches Dorfmädchen und ihren verfluchten Prinzen beeindruckt mit imposanten Bildern, viel Gefühl und traumhafter Disney-Musik. Lieder wie "Die Schöne und das Biest" und der Publikumshit "Sei hier Gast" zählen nicht umsonst zu den beliebtesten Disney-Songs aller Zeiten.

Als der Vater der bezaubernden Belle eines Tages nicht nach Hause zurückkehrt, macht sich das junge Mädchen auf die Suche nach ihm. Sie findet ihn in einem geheimnisvollen Schloss, in der Gefangenschaft des furchteinflößenden Biests. Um ihren Vater zu retten, tauscht die mutige Belle ihre Freiheit gegen seine. Trotz ihrer Furcht freundet sich Belle mit den verzauberten Bediensteten im verwunschenen Schloss des Biests an. Mit der Zeit lernt sie hinter dessen abscheuliche Fassade zu blicken und erkennt seine wahre Schönheit…

Für alle Disney-Fans gibt es jetzt die Möglichkeit auf eine von drei DVDs der zauberhaften Realverfilmung von "Die Schöne und das Biest". Teilnahmeschluss ist der 25. August. Viel Glück!