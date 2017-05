Die Hörspielreihe "Die Wupis" basiert auf den Kinderbüchern von Fabian Lenk und bietet spannende Abenteuer für Hörspielfans ab acht Jahren. In den beiden ersten Hörspielfolgen "Die Wupis – Mit großem Knall aus dem All" und "Die Wupis - Angriff der Gemeinagenten" lernt ihr Außenseiter Ben kennen und natürlich Otto, das liebenswert-schielende, sprechende Opossum - seinen einzigen und besten Freund.

Die Außerirdischen vom Planeten Wups

Als neben dem Haus von Bens Familie ein ungewöhnliches Flugobjekt mit zwei Passagieren vom Planeten Wups abstürzt, versteckt Ben die beiden kurzerhand auf dem Dachboden der Familienvilla, um sie zu beschützen. Obwohl die zwei Wupis, Cameo und Triximixi, friedliebende Wesen sind, die zahlreiche Fähigkeiten besitzen, muss Ben sie bald vor Fotografen und sogar Geheimagenten beschützen. Mithilfe von Otto gelingt es den neuen Freunden, eine Verbindung ins All aufzunehmen und plötzlich taucht noch ein weiteres Raumschiff über ihrem Haus auf. An Bord ist der merkwürdige Kommandeur namens "Was geht ab, Mann", der Ben schlechte Neuigkeiten überbringt…



Hört hier rein in die Hörspielabenteuer mit den Wupis:

Gesprochen werden die lustigen Erzählungen von Santiago Ziesmer, bekannt durch seine quirlige Interpretation von "Spongebob Schwammkopf". Er lässt die Wupi-Hörbücher zu einem echten Hörkino-Erlebnis werden.