Seit September 2016 läuft "Die Garde der Löwen" zum ersten Mal im deutschen Free-TV auf dem Disney Channel. Jede Folge des "Der König der Löwen"-Nachfolgers ist dabei voll von neuen und bekannten musikalischen Highlights sowie lehrreichen Redewendungen auf Suaheli, wie beispielsweise das bekannte "Hakuna Matata".

Der Soundtrack nimmt uns mit in die afrikanische Savanne. Dabei laden 14 löwenstarke Songs zum Mitsingen und Träumen ein. So besingt Kions Freund Banga mit dem rhythmischen "Zuka Zuma", das in Suaheli so viel wie "Voll ins Leben" bedeutet, beschwingt sein Lebensmotto. Auch Bösewicht, Hyäne Janja und ihrer Gruppe trotteliger Freunde ist auf dem Soundtrack vertreten und liefert sich mit der Garde der Löwen in "Auf und Davon" eine musikalische Verfolgungsjagd. Der mitreißende Titelsong der Serie "Call of the Guard" ist natürlich genauso wie der Schlusssong "Die Garde der Löwen kommt!", auf dem Soundtrack vertreten.

Ein langersehntes Wiedersehen mit Simba & Co. in "Die Garde der Löwen"

Über 20 Jahre sind vergangen, seit der kleine Löwe Simba in "Der König der Löwen" tapfer gegen die Gefahren der Savanne ankämpfen musste. "Die Garde der Löwen" erzählt nun von einer neuen Generation rund um den Löwenjungen Kion, Simbas und Nalas Sohn, und seine Freunde. Gemeinsam müssen sie zahlreiche Gefahren und Aufgaben meistern. Dabei kann Kion auch auf die Hilfe alter Bekannter setzen. Simbas verstorbener Vater Mufasa wird als Geist mit Rat und Tat zur Seite stehen und für jede Menge Spaß sorgen Warzenschwein Pumba und Erdmännchen Timon, dem Ilja Richter wie auch schon in den Animationsfilmen zuvor seine Stimme leiht. Selbst Fußballstar Lukas Podolski übernahm in einer Folge eine Synchronrolle. Welche das ist und was ihm besonders gefallen hat, erfahrt ihr hier.

Die aufregenden Abenteuer von Kion und seinen Freunden könnt ihr jeden Samstag und Sonntag in "Die Garde der Löwen" um 8:55 Uhr im Disney Channel verfolgen.