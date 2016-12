Am 22. Dezember kommt der Disney-Film VAIANA, der in den USA bereits riesige Erfolge feiert, auch in die deutschen Kinos. Die Geschichte rund um die mutige und entschlossene Titelheldin Vaiana entführt die Zuschauer in die exotische Welt des Pazifiks und wird dabei mit viel Musik erzählt.

Superstar Helene Fischer steuert im Abspann eine Interpretation des deutschen Titelsongs "Ich bin bereit" bei. Das englische Original "How far I’ll go" von Alessia Cara ist international bereits ein großer Hit mit Ohrwurmpotenzial. Helene Fischer interpretiert den Song völlig neu und schafft eine einzigartige Version, die die abenteuerlustige und temperamentvolle Vaiana perfekt widerspiegelt. Auch die Filmmusik ist eingängig und passt perfekt zum herzlichen und lustigen Film. Dabei schafft es das Team um Lin-Manuel Miranda, Mark Mancina und Opetaia Foa’i die Klänge der Pazifik-Inseln einzufangen und zeitgemäß zu interpretieren.

VAIANA glänzt mit deutscher Starbesetzung

Doch Helene Fischers Version des Disney-Songs ist nicht die einzige Überraschung. Im Kino erwartet die Zuschauer ein weiterer deutscher Superstar. Der Sänger und Interpret des WM-Megahits "Auf uns", Andreas Bourani, leiht dem charismatischen Halbgott Maui seine unverwechselbare Stimme. Auf die Frage, wieso er die Rolle unbedingt übernehmen wollte, antwortet Bourani ganz cool: "Ja, wer wollte nicht schon immer einmal ein Halbgott sein? Zum anderen ist es ein wunderschöner Film, ein klassischer toller Disney-Film. Es ist meine erste Hauptrolle und das wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen!"

Der im Original von Actionheld Dwayne "The Rock" Johnson gesprochene Maui begleitet Vaiana auf ihrer Reise über den Ozean. Dabei kommt auch der große Halbgott ins Singen. Mit "Voll gerne" interpretiert Bourani den fröhlichen Song "You’re welcome", in dem der selbstbewusste Maui stolz erklärt, was er als Halbgott für die Menschen erschaffen hat – voll gerne versteht sich!

Den anderen Teil des ungleichen Duos übernimmt als Vaianas Synchronstimme die deutsche Jungschauspielerin Lina Larissa Strahl. Erste Erfolge feierte sie in der Hauptrolle der Bibi Blocksberg in "BIBI & TINA". Die mutige Vaiana hat sie beeindruckt: "Auch sie hat ihre Momente, in denen sie wirklich verzweifelt, aber sie löst sehr viel mit Humor, was ich total bewundere".

Der englische Soundtrack mit allen Hits des Films ist bereits veröffentlicht. Der deutsche Originalsoundtrack zu VAIANA ist ab 16. Dezember inklusive des Titelsongs von Helene Fischer erhältlich.