Im offiziellen Musikvideo zu "Ich bin bereit" aus dem VAIANA-Soundtrack sieht man Helene Fischer im Studio den Song einsingen und Filmszenen, die bereits einen Vorgeschmack auf das Disney-Abenteuer geben. Karibische Beats treffen auf Pop-Klänge, die gemeinsam mit der Schlagerstimme von Helene Fischer eine Symbiose eingehen und so die abenteuerlustige und temperamentvolle Hauptfigur Vaiana musikalisch beeindruckend widerspiegeln.

Helene Fischer besingt in "Ich bin bereit" Vaianas Neugier, ihre innere Stimme, die sie in die Ferne ruft, aber auch ihre Angst vor dem Ungewissen. Der Sound ist eine gelungene Mischung aus Schlager-Pop und neuen Beats die Jung und Alt gefallen.

Golden Globe Awards® Nominierungen für Vaiana

Der neueste Disney Animationsfilm Vaiana erhielt zwei Nominierungen für die 74. Golden Globe Awards®, die am 8. Januar 2017 in Los Angeles verliehen werden. Der in den USA bereits erfolgreiche Filmhit ist nominiert für die stark umkämpfte Kategorie "Best Motion Picture – Animation" und geht musikalisch mit "How Far I’ll Go" ins Rennen um den besten Filmsong.