Diese magischen Momente lassen das Herz eines jeden Disney Fans höher schlagen: Wenn Susi mit ihrem Strolch Spaghetti teilt oder Tarzan sich unsterblich in die vornehme Jane verliebt, der Soundtrack ihres Herzens begeistert Millionen kleine und große Fans weltweit. Passend zum Valentinstag erscheint am 10. Februar 2017 die Disney Magic Moments 2 mit den schönsten Love Songs aller Zeiten. Denn ohne die bezaubernde Musik aus der Disney-Filmwelt, wäre selbst die romantischste Filmszene nur halb so herzergreifend.

Die unvergessenen Disney-Klassiker dürfen auf der Magic Moments Compilation natürlich nicht fehlen. Das ergreifende "Dir gehört mein Herz" aus dem Kinohit "Tarzan" oder "Die Schöne und das Biest" aus dem gleichnamigen Film um die bezaubernde Belle und ihr verwunschenes Biest rühren auch heute noch zu Tränen. Auch die modernen Disney-Filme wie "Rapunzel – Neu verföhnt" oder "Die Eiskönigin - Völlig Unverfroren" schrieben mit ihren berührenden Balladen Musikgeschichte und vervollständigen die Liebeslieder-Sammlung von Disney.

Die magischsten Disney-Momente im Disney Channel Deutschland

Steven Gätjen präsentiert seit 2014 mit der Prime-Time Show "Disney Magic Moments" im Disney Channel die beliebtesten Film-Songs aller Zeiten. Das Top15 Ranking basiert dabei auf einer repräsentativen Umfrage. Zusammen mit prominenten Disney Fans entführt die Show in die fantasievollen Film-Welten, lässt die Zuschauer die beliebtesten Disney Figuren aller Zeiten treffen oder weckt Erinnerungen an die berührenden Happy Ends der Disney-Geschichte. Außerdem bieten die Magic Moments viele exklusive Einblicke in die Welt von Walt Disney und die kreativen Entstehungsprozesse hinter den weltbekannten Zeichentrickfilmen.