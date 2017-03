Jeder Disney-Fan kennt den berühmten Lovesong "Beauty and the Beast". Der Titelsong aus dem Zeichentrickklassiker "Die Schöne und das Biest" wurde 1991 von Celine Dion und ihrem Duettpartner Peabo Bryson interpretiert und begeisterte Millionen Kinogänger. Noch heute zählt die Ballade zu einem der bekanntesten Lovesongs der Filmgeschichte. Denn was wären die schönsten Disney-Filme ohne ihre musikalische Untermalung?

In dem bezaubernden Musikvideo zu "Beauty and the Beast" beweisen die beiden Superstars Ariana Grande und John Legend ihr Talent für romantische Duette. Das Video lässt bereits erste Einblicke in den Film, der am 16. März in den Kinos anläuft, erahnen. Während John Legend am Piano spielt und Ariana Grande in einem rosenroten Traumkleid im Schloss des Disneyfilms das "Tale as old as time" besingen, tanzen Belle und das Biest im Hintergrund ihren ersten gemeinsamen Tanz.

Das Disney-Liebeslied "Beauty and the Beast" feierte bereits 1991 riesige Charterfolge und wurde mit einem Oscar® und einem Grammy® ausgezeichnet. Für die Realverfilmung interpretieren der Soulstar und mehrfache Grammy® Gewinner John Legend und der stimmgewaltige Superstar Ariana Grande den Klassiker neu. Mit ihrem einfühlsamen Duett geben sie der romantischen Geschichte um die schöne Belle (gespielt von Emma Watson) und ihren verwunschenen Prinzen eine Stimme. Der Titelsong zum Film wird natürlich auch auf dem Soundtrack zu "Die Schöne und das Biest", der am 10. März erscheint, vertreten sein.