Rund 4 Jahre ist es schon her, dass "Die Eiskönigin – Völlig Unverfroren" die weltweiten Kinocharts stürmte. Millionen kleiner und großer Fans konnten nicht genug von dem eiskalten Disney-Abenteuer um Elsa, Anna und den liebenswürdigen Schneemann Olaf bekommen. Der weltweit erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten gewann nicht nur einen Golden Globe® und zwei Oscars®, sondern liefert mit "Let it go" auch einen der bekanntesten Disney-Songs mit absolutem Ohrwurmpotenzial.

Ein weihnachtlicher Vorfilm voller Herz und vier neuen Disney-Songs

Pünktlich zu Weihnachten kehren die Helden aus Arendelle nun auf die Kinoleinwand zurück und liefern uns ein warmherziges Abenteuer, wie es nur aus dem Hause Disney stammen kann. Der Schneemann Olaf, heimliche Star aus "Frozen", wird dieses Mal die Hauptrolle in dem kleinen Abenteuer übernehmen. Passend dazu werden auch vier brandneue Songs erscheinen!

Der 22-minütige Kurzfilm "Die Eiskönigin: Olaf taut auf" wird exklusiv und als Vorfilm vor Disney•Pixars neuem Animationshighlight COCO in die deutschen Kinos kommen. Start ist der 30. November.

Elsa und Anna sind endlich wieder vereint und freuen sich auf das erste große Weihnachtsfest in Arendelle als Familie. Doch durch ihre lange Trennung fehlen ihnen gemeinsame Weihnachtstraditionen. Das stimmt auch Schneemann Olaf, gesprochen von Comedy-Star Harpe Kerkeling, sehr traurig. Doch der liebenswürdige Schneemann weiß Abhilfe und beschließt den beiden Schwestern ihr erstes unvergessliches Weihnachtsfest zu bescheren. Zusammen mit Sven dem Rentier beginnt er die Bewohner von Arendelle nach ihren Weihnachtsritualen zu befragen…

Ein Kinofilm, der die ganze Familie zum Dahinschmelzen bringen und perfekt auf die Weihnachtszeit einstimmen wird!