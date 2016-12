Als Sängerin des Jahres 2016 beim ECHO Klassik gefeiert, darf sich Anna Netrebko mit ihrem Album "Verismo" Hoffnung auf die begehrte Auszeichnung in der Kategorie "Best Classical Solo Vocal Album" machen. Ebenfalls in den Ring um die begehrte Trophäe steigt die tschechische Sängerin Magdalena Kožená mit dem Album "Monteverdi".

Gleich mehrfach für einen Grammy nominiert ist Andris Nelsons mit "Shostakovich: Under Stalin’s Shadow – Symphonies Nos. 5, 8 & 9". In den Kategorien "Best Engineered Album" und "Best Orchestral Performance" nominiert, kann der lettische Dirigent gleich zweifach auf eine Auszeichnung hoffen.

Mit "Mozart: Le Nozze Di Figaro" können sich u.a. Yannick Nézet-Séguin und Thomas Hampson über eine Nominierung für "Best Opera Recording" freuen.

Ebenfalls für einen Grammy als "Best Traditional Pop Vocal Album" nominiert, tritt Andrea Bocelli mit seinem Album "Cinema" u.a. gegen Josh Groban und Bob Dylan an.

Eine vollständige Liste aller Nominierten für die Grammys 2017 finden Sie auf grammy.com.