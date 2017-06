Van Cliburn International Piano Competition - Decca Gold veröffentlicht Gewinner-Alben

Am 10 Juni wurde der 28-jährige südkoreanische Yekwon Sunwoo mit der Goldmedaille der Van Cliburn International Piano Competition geehrt. Der Wettbewerb fand in diesem Jahr zum 17. Mal statt. In Zusammenarbeit mit der Van Cliburn Organization veröffentlicht Decca Gold am 23. Juni das Gewinner-Album digital. Ab dem 18. August gibt es die Aufnahme auch als CD.

Das Album umfasst u.a. Live-Aufnahmen von Ravels "La Valse", Haydns Sonata in C Major, Hob XVI 48 und Rachmaninoffs Sonata No. 2 in B-flat minor, Op.36.

Außerdem veröffentlicht werden die Alben des zweitplatzierten Kenneth Broberg und des drittplatzierten Daniel Hsu.