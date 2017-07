Neue Welten - Auf ihrem Album "New Worlds" vereinen Jan Vogler und Bill Murray Musik und Literatur

Die Freundschaft des Cellisten Jan Vogler mit dem amerikanischen Schauspieler Bill Murray trägt nun auch künstlerisch Früchte. Mit dem Album "New Worlds", das am 8. September bei Decca Gold erscheint, haben die beiden kreativen Köpfe in Eigenregie ein Programm geschaffen, das Musik von Leonard Bernstein, Johann Sebastian Bach, Astor Piazzolla, Henri Mancini, George Gershwin und Maurice Ravel mit literarischen Ergüssen von Mark Twain, Ernest Hemingway, Walt Whitman und James Fenimore Cooper verknüpft. Damit schlagen sie nicht nur quer durch die Genres eine Brücke zwischen Europa und Amerika, sondern machen auch den nachhaltigen künstlerischen Einfluss der großen Literaten und Komponisten spürbar.

Im Juni feierten Jan Vogler und Bill Murray die Welturaufführung von "New Worlds" bei den Dresdner Musikfestspielen, am 20. Juli folgt im Rahmen des Festival Napa Valley in Kalifornien die amerikanische Premiere. Ab Herbst 2017 stehen mit der Veröffentlichung des Albums am 8. September auch viele weitere Live-Termine im Kalender, bei denen man die beiden Künstler gemeinsam auf der Bühne erleben kann.