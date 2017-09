Gemeinsame Sache - Ab dem 01. September ist das Album "New Worlds" vorbestellbar

Künstler-Freundschaften können manchmal ganz besonders kreative Früchte tragen. Für ihr Album "New Worlds" haben Jan Vogler und Bill Murray all ihre Talente vereint und ein Programm entwickelt, das auf reizvolle Weise Musik mit Literatur verknüpft. Die ausgewählten Werke u.a. von Johann Sebastian Bach, Leonard Bernstein und Astor Piazzolla sowie Mark Twain, Ernest Hemingway und Walt Whitman, schlagen musikalisch und literarisch eine Brücke zwischen Europa und Amerika und den beiden künstlerischen Genres.

Nach der Welturaufführung von "New Worlds" bei den Dresdner Musikfestspielen im Juni und einer amerikanischen Premiere beim Festival Napa Valley in Kalifornien Ende Juli, folgen im Herbst 2017 viele weitere Live-Termine der beiden Künstler-Freunde. In ganz unmittelbarer Zukunft darf man sich darüber freuen, dass das Album bereits vor seiner Veröffentlichung am 29. September nun schon ab dem 01. September vorbestellbar ist.