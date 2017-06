Space (Official Video)

Vier Jahre sind seit "The Fifth" vergangen - nun steht das sechste Album von Dizzee Rascal in den Startlöchern. Am 21. Juli 2017 erscheint "Raskit", aus dem der britische Rapper bereits einen ersten Vorboten names "Space" vorausschickte. Viel weiß man über die neue Platte noch nicht - klar ist jedoch, dass Dizzee mit einer Riege von US-Produzenten - darunter Valentino Khan, Cardo und Paul Salva - das nächste Kapitel in seiner Karriere startet. Um einen ersten Eindruck zu erhalten, könnt ihr euch oben das Video zur Single ansehen. Wenn ihr "Raskit" bei iTunes oder Amazon in der digitalen Version vorbestellt, erhaltet ihr den Track als Sofortdownload. Die komplette Tracklist ließt sich wie folgt.

Focus Wot U Gonna Do Space I Ain't Even Gonna Lie How Bad Do You Want It Make It Last Ghost Business Man Bop n Keep It Dippin She Knows What She Wants Dummy Everything Must Go Slow Your Roll Sicka Dis Shit Way I Am Man of the House

Dizzee Rascal Album "Raskit"

