Jetzt in das neue Album "Von Herzen" von DJ Ötzi reinhören!

Der Ausdruck „Von Herzen“ sprüht bewusst Assoziationen wie Liebe und Freundschaft an die Wand. DJ Ötzi hat den Titel seines neuen Albums mit Bedacht gewählt. Denn einige der neuen Songs sind das Persönlichste, was er seit vielen Jahren eingesungen hat. Und so haben es neben gewohnt pulsierenden Club- und Party-Hits auch jede Menge nachdenkliche und bisweilen romantische Songs auf das neue Album geschafft. DJ Ötzi zeigt sich damit von einer anderen Seite, ohne sein bisheriges Schaffen zu verleugnen. „Ich habe mich lange und ausführlich mit der Frage nach dem Sinn meines Lebens auseinandergesetzt und weiß jetzt, dass ich die Gabe habe, den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu malen“, so DJ Ötzi. „Ich habe dieses Talent für mich angenommen und bin heute wirklich stolz darauf, wenn ich ein paar Menschen mit meiner Musik glücklich machen kann.“

Jetzt in das Album "Von Herzen" von DJ Ötzi reinhören:

Ein paar Menschen trifft es dabei allerdings nicht so ganz. Denn DJ Ötzi ist mit dem verstorbenen Falco einer der größten und erfolgreichsten musikalischen Exportschlager aus Österreich überhaupt. Mit mehreren Top #1-Hits, diversen Gold- und Platinauszeichnungen und dem Mega-Hit "Ein Stern (der deinen Namen trägt)" aus dem Jahr 2007 hat DJ Ötzi alle Rekorde gebrochen. Er gehört mit über 16 Millionen verkauften CDs zu den erfolgreichsten Musiker aus dem deutschsprachigen Raum weltweit. Die Karriere DJ Ötzis begann dabei schon 1999 mit seinem Stadion-Hit "Anton aus Tirol". Seitdem schafften es über 20 Singles des Österreichers in die deutschen Charts. Das Duett „Geboren um dich zu lieben“ zusammen mit seinem Lieblingspartner Nik P. ist wieder eine der erfolgreichsten Schlagersingles der letzten Jahre. Ein grandioser Song, der natürlich auch nicht auf dem neuen Album nicht fehlen darf.

Mit „A Mann für Amore“ kehrt DJ Ötzi, „der Held in Lederhosen“, zurück zu seinen Wurzeln aus der „Anton aus Tirol“-Zeit. Ein witziger, bisweilen selbstironischer Text mit lustigen und saftigen Anspielungen auf jedwedes Alpen- und Machoklischee. In der Musik wird das originell mit Blasmusik meets Electro passgenau betont. Genial und stadiontauglich knallt auch die Hook ins Ohr: „I bin wie i bin, i tanz und i sing, ich mach halt mei Ding, es ist so in mir drin – i bin a Mann für Amore“ und das dabei auch „a Körper wie a Baum und a Hüften wie a Traum“ für alpenländische Liebesfreuden bereit steht, ist eh klar. Ein weiterer Singlekandidat ist der Song „Für immer jung“. Der eingängige Popsong mit seinem hymnenhaften Refrain ist ein bewegendes Liebeslied mit nachdenklichen Zwischentönen über das Älter werden. Am Ende steht die Erkenntnis, dass die Liebe oder die geliebte Person, die Zeit still stehen lässt, das Tor zur Unendlichkeit ist. Ein wunderschöner Gedanke, der hier in die Form einer aufrichtigen Liebeserklärung gegossen wurde.

Untermalt von prägnanten Synthesizern und einem treibenden Grundbeat reißt auch der Song „Wiedersehen“ den Hörer von Beginn an mit. Man kann kaum glauben, dass dieser atmosphärische Popsong von DJ Ötzi ist. Er ist dynamisch und tanzbar, kombiniert Elektro-Elemente zu einem Klangteppich, der tanzwütiges Clubfeeling versprüht.

Mit Freunden ausgelassen feiern in der Gewissheit, dass man sich garantiert bald wiedersieht, ist der plakative Inhalt zu dieser kongenialen Dance-Nummer. Außergewöhnlich und bewegend ehrlich ist das Lied „Leb deinen Traum“. Der Titel ist ein wunderschöner Folksong in amerikanischer Singer-Songwriter Manier. Die Botschaft ist klar und spiegelt sich auch in DJ Ötzis Leben wieder. Glaub an dich und deine Träume. Glaub fest daran, dass man mit starkem Willen die eigenen Träume wahr werden lassen kann. Eine akustische Gitarre und die warme Stimme Ötzis bestimmen die lagerfeurige musikalische Szenerie. Keine Frage, dieser Song gehört mit zu den stärksten des Albums.

Ganz im Zeichen des schönsten Gefühls der Welt steht die Ballade „Ewige Liebe“. Aufrichtig und hingebungsvoll, besingt DJ Ötzi die grenzenlose Macht der Liebe und die unbändige Sehnsucht jedes Menschen, die einzig wahre Liebe zu finden. Eine Garantie für die ewige Liebe gibt es nicht, doch das Ideal lebt in den Menschen seit Jahrhunderten weiter. Es ist ein romantisches Wunschbild für das es sich immer wieder zu kämpfen lohnt.

„Seite an Seite“ ist ein kongenialer Song über die Freundschaft. Über genau jene Menschen, mit denen man ein Leben lang durch gute und schlechte Zeiten geht. Das Motto des Liedes ist „wir gegen den Rest der Welt“. Freundschaften sind neben der Liebe wohl das wichtigste im Leben und somit auch ein wertvolles Gut, das es zu hegen und pflegen gilt. Mit dem Liebeslied „So bist nur Du“ hat DJ Ötzi sicher eine der fröhlichsten Liebeshymnen seit vielen Jahren eingesungen. Spritzige Folkarrangements mit irisch-alpinem Flair – ja das geht tatsächlich – machen sofort gute Laune. Der Refrain geht sofort ins Ohr und kann in Sekundenschnelle mitgesungen werden. Ein echter Ötzi-Hit mit Ansage.

Natürlich kommt auch die charmante Selbstironie des Tirolers nicht zu kurz. DJ Ötzi zeigt dabei aber auch neue Seiten, die viele so nicht von ihm erwarten werden. Genauso wenig wie seine Wanderung mit einem Freund auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela, der dieses Jahr noch ansteht. Er geht mutig voran, ohne die alten Pfade außer Acht zu lassen. Stillstand ist hier erstmal abgesagt und das ist auch gut so! (sk)