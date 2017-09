Am Mittwoch, den 6. September 2017, gab der französische DJ Snake eine Liebeserklärung an seine Heimatstadt Paris ab: Er ist der erste und einzige Künstler, der je auf dem Triumphbogen in Paris performte. Während seiner schier atemberaubenden Show in luftiger Höhe präsentierte er einen Mix seiner größten Hits wie "Turn Down For What", "Here Comes The Night" und "Let Me Love You". Vor allem nutze er aber den Moment der vollen Aufmerksamkeit, um seinen neuen Track "A Different Way" vorzustellen, der von Ed Sheeran mitgeschrieben wurde. Die Vocals, die ihr in der melancholischen Electro-Ballade hören könnt, stammen vom kalifornischen Sänger Lauv.