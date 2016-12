DNCE melden sich mit ihrem Album knall-bunt zurück. Die für verrückte Styles und bestgelaunte Perfomances bekannte Band kündigt ihr Album "DNCE" für den 18. November 2016 an. Nun rühren die vier aber erstmal kräftig in der Song-Schüssel und präsentieren vier Tracks, die es beim Vorbestellen des Werks zum Sofortdownload gibt. Außerdem lüften sie das - wie zu erwartend crazy aussehende - Cover zum Album.

DNCE - Cover

In vier Songs des DNCE Albums reinhören

Die drei kalifornischen Strahlemänner und Gitarristin JinJoo Lee liefern mit ihren Songs "Cake By The Ocean", "Pay My Rent" und "Toothbrush" ein Stück des Kuchens ihres Debüt-Albums. Ihr neustes Werk "Body Moves" ist wie die Kirsche "on top", die allen vergönnt sein soll. Alle Tracks erhaltet ihr bei der Vorbestellung der digitalen Album-Version als Sofortdownload. Und dann fleißig abtanzen - was anderes bleibt einem kaum, wenn der selbsternannte Musik-Stil "multi-kosmischen Garage-Funk" durch die Boxen dröhnt.

Cake By The Ocean - Video

DNCE Album "DNCE" vorbestellen

