Was für eine Kombination: Die Pop-Rocker von DNCE - allen voran Frontmann Joe Jonas - machen in einem neuen Video gemeinsame Sache mit der berühmten Modemarke Victoria's Secret und präsentieren so eine perfekte Mischung aus großartiger Musik und tollen Bildern - gute Laune vorprogrammiert. Dem Clip steuert die Band ihren Song "Body Moves" bei, der sich auf ihrem kommenden Debüt-Album "DNCE" befindet. Wer das neue Album jetzt schon im digitalen Format vorbestellt, erhält "Body Moves" sowie einige weitere Tracks als Direkt-Download. Weitere Infos dazu gibt es hier.

