Nach der Video-Kooperation mit den Victoria-Secret-Models präsentiert die Pop-Band DNCE uns jetzt ihr offizielles Video zum Song "Body Moves". Wie der Titel des Tracks schon vermuten lässt, geht es im Clip heiß her: Zu sehen gibt's neben der Band um Joe Jonas Flirts mit mehreren hübschen Damen - von denen eine das US-amerikanische Model Charlotte McKinney ist. Die Idee der in Neonlicht getauchten Räume und der heißen Tanzbewegungen entsprang Regisseurin Hannah Lux Davis, die schon für Ariana Grande und Nicki Minaj arbeitete. Der Gute-Laune-Song "Body Moves" der US-Band ist auch auf dem Debüt-Album "DNCE" zu finden, das am 18. November 2016 erscheint. Wer sich den Erstling digital vorbestellt, kommt schon jetzt mit dem Sofort-Download von "Body Moves" in den frühzeitigen Genuss des Tracks. Weitere Infos zum Album "DNCE" gibt es hier.

