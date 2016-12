Joe Jonas und seine Band DNCE sind an einem wichtigen Punkt in ihrer Karriere angekommen: Ihr Debütalbum ist endlich da. Auf dem Album, das ganz klassisch wie die Band selbst heißt, präsentieren die vier Musiker 14 Songs, die es in sich haben. Pop-Rock mit starkem Funk-Einschlag, mitreißende Beats und sonniger Lifestyle - die Kalifornier kennen die perfekte Mischung.

DNCE (Albumtrailer)

"Caky By The Ocean" - eine wahre Party-Hymne

Im Vorhinein gaben DNCE bereits den ein oder anderen Einblick in ihr neues Werk, unter anderem mit der Single "Cake By The Ocean". Damit schufen die Gute Laune-Garanten eine wahre Party-Hymne. Die Debüt-Single von Sänger Joe Jonas, Bassist und Keyboarder Cole Whittle, Gitarristin JinJoo und Drummer Jack Lawless markierte den Durchbruch für die junge Band. "Nachdem wir 'Cake by the Ocean' geschrieben hatten, waren wir richtig drin und alles lief wie am Schnürchen", erinnert sich Joe. Über die Inspiration zum Track verrät der Frontmann: "Wir waren gerade im Studio und dann hörte ich zufällig, wie einer unserer beiden Produzenten zum anderen sagte, dass er ein Stück Kuchen am Meer essen wolle."

Cake By The Ocean (Video)

"Body Moves" liefert einen weiteren Eindruck vom Album

Mitreißender Disco-Sound: Auch mit ihrer Single "Body Moves" bleiben sich DNCE treu und liefern einen Song mit absolutem Ohrwurm-Potenzial. Im Video zum eingängigen Track, das aus den Händen von Regisseurin Hannah Lux Davis stammt, geht es ganz schön heiß her. Zu sehen gibt's neben der Band jede Menge Flirts mit mehreren hübschen Damen - von denen eine das US-amerikanische Model Charlotte McKinney ist. Damit zeigen DNCE eine weitere spannende Seite von sich und ihrem Debüt "DNCE". Ein Album voller guter Laune - was könnte es an tristen Novembertagen besseres geben?



Body Moves (Video)

DNCE-Album "DNCE"

▶ bei iTunes

▶ bei Amazon

▶ bei Saturn

▶ bei MediaMarkt