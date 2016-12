Was für eine Ankündigung von Drake: Anfang nächsten Jahres geht der kanadische Superstar auf große Europa-Tour. Dabei führt ihn sein Weg nicht nur nach Amsterdam, London und Paris, sondern auch in deutsche Hallen. Ganze vier Konzerte wird der weltweit gefeierte Rapper und Sänger in Deutschland spielen und Hits wie "Hotline Bling" oder "Hold On We're Going Home" zum Besten zu geben. Zu sehen ist Drake im März 2017 in Oberhausen, Köln, Berlin und Hamburg. Tickets für die außergewöhnlichen Shows sind beispielsweise über Eventim oder über Ticketmaster erhältlich.

Drake-Konzerte seiner Deutschland-Tour

25. Februar 2017 Oberhausen, König-Pilsener-Arena

09. März 2017 Berlin, Mercedes-Benz Arena

10. März 2017 Hamburg, Barclaycard Arena

16. März 2017 Köln, Lanxess Arena

Drake Album "VIEWS"

