The Weeknd - "Starboy" (live)

Großartige Auftritte, zahlreiche Überraschungen, neue Rekorde: Am 6. November 2016 verlieh der Fernsehsender MTV zum 22. Mal die European Music Awards - die im Gedenken an den im April 2016 verstorbenen Prince zum ersten Mal in ihrer Geschichte knall-lila waren. Millionen Zuschauer aus ganz Europa verfolgten das Spektakel im Rotterdamer Ahoy, das mit schwebenden Bühnen, begehrten Weltstars und Bebe Rexha in der Moderatorenrolle zu überzeugen wusste. Und natürlich mit großartigen Live-Performances wie der von OneRepublic mit ihrem Song "Let's Hurt Tonight":

OneRepublic - "Let's Hurt Tonight" (live)

Die wohl größte Überraschung des Abends war die Verteilung der Gewinner: Weder die fünf Mal nominierte Beyoncé, noch die vier Mal auf eine Auszeichnung hoffende Rihanna wurden mit einem EMA ausgezeichnet - und auch die drei Mal nominierte Adele ging leer aus. Aber des einen Leid ist des anderen Freud: Lady Gaga feierte in den vergangenen Wochen nicht nur mit ihrem aktuellen Album "Joanne" ein gelungenes Come-Back, sondern darf sich nun auch über Auszeichnungen als bester weiblicher Act und als Star mit dem besten Look freuen.

Justin Bieber - "Sorry"

Im vergangenen Jahr lief es für Justin Bieber bei den EMAs in Mailand so richtig gut: Er wurde als Star des Abends gefeiert und räumte unter anderem zum sechten Mal in Folge den Award in der Kategorie Best Male ab. Zwar musste er diese Auszeichnung in diesem Jahr an seinen Landsmann Shawn Mendes abgeben, für die besten Fans und den besten Song (für "Sorry") reichte es aber allemal. Und weil wir gerade über "Treat You Better"-Hit-Maker Mr. Mendes sprachen: Der legte in Rotterdam auch einen sensationellen Auftritt in. Hier könnt ihr in seine Performance von "Mercy" reinschauen:

Shawn Mendes - "Mercy" (live)

Drake ist sensationelle elf Mal bei den American Music Awards nominiert, die am 20. November 2016 im Nokia Theatre in Los Angeles stattfinden. In Mailand konnte er sich schon mal warm machen: Er war in diesem Jahr für einen EMA nominiert und nahm die Auszeichnung als Bester Hip Hop-Act auch direkt mit nach Hause. Die Jungs und das Mädel von DNCE dürfen sich über einen Award in der Kategorie Best Push freuen und verliehen ihrer Freude live auf der Bühne Ausdruck. Ihr Medley aus den Hits "Body Moves" und "Cake By The Ocean" seht ihr hier:

DNCE - "Body Moves" & "Cake By The Ocean" (live)

Ein weiterer Weltstar versteckte sich zunächst unter einer riesiges Halbkugel, bevor seine Performance schließlich zu einem der gewaltigsten Auftritte der gesamten Show wurde: The Weeknd erntete mit seinem Daft Punk-Feature nicht nur riesigen Applaus in Rotterdam, sondern räumte mit seinem "Starboy"-Clip auch noch in der Kategorie bestes Video ab. Tolle Vorzeichen also für sein kommendes Album, das ebenfalls den Namen "Starboy" trägt und am 25. November 2016 erscheint.

The Weeknd - "Starboy feat. Daft Punk"

Hier haben wir noch einmal alle Gewinner für euch im Überblick.

Bester deutscher Act: Max Giesinger

Bester Song: Justin Bieber "Sorry"

Bester Newcomer: Zara Larsson

Bester weiblicher Act: Lady Gaga

Bester männlicher Act: Shawn Mendes

Bester Live-Act: Twenty One Pilots

Bester Pop-Act: Fifth Harmony

Bester Rock-Act: Coldplay

Bester Hip-Hop-Act: Drake

Bester Alternative-Act: Twenty One Pilots

Bester Elektro-Act: Martin Garrix

Best World Stage: Martin Garrix

Best Push: DNCE

Best Look: Lady Gaga

Biggest Fans: Justin Bieber

Bestes Video: The Weeknd "Starboy feat. Daft Punk"