Krass, krasser, Drake: Beim Tour-Auftakt seiner Boy Meets World-Tour in Amsterdam lieferte Drake eine Show der Extraklasse ab und begeisterte damit nicht nur seine niederländischen Fans. Weltweit sorgte der spektakuläre Auftritt für Gesprächsstoff, denn der kanadische Superstar gab einen ganz neuen Track zum Besten. Einen Einblick in den Song, der durch seinen Trap-Sound besticht, liefert uns der Twitter-Account Word On Road:

Drake previews new song in Amsterdam ahead of #MoreLife. #BoyMeetsWorldTour pic.twitter.com/FBwOSYCuPQ — Word On Road (@WordOnRd) 28. Januar 2017

"More Life" - Infos zum neuen Projekt

In Amsterdam nutzte Drake die Gunst der Stunde und äußerte sich auch zu seinem neuen Projekt "More Life". Bis zum Ende der Tour, die insgesamt 35 Termine umfasst, soll die Playlist auf dem Markt sein. Während seiner zwei Monate dauernden Europa-Reise stattet Drake natürlich auch Deutschland einen Besuch ab. An folgenden Terminen wird er live zu sehen sein, Tickets sind bei Eventim erhältlich:

25. Februar 2017 Oberhausen, König-Pilsener-Arena

09. März 2017 Berlin, Mercedes-Benz Arena

10. März 2017 Hamburg, Barclaycard Arena

16. März 2017 Köln, Lanxess Arena

Drake Album "VIEWS"

