Am 28. Januar 2017 feierte Drake den Tour-Auftakt seiner großen Boy Meets World-Tour, die den kanadischen Superstar durch 20 europäische Städte führt. Um das zu feiern, haben wir Geschenke für euch: Wir verlosen das aktuelle Drake-Album "VIEWS", auf dem sich Hits wie "Hotline Bling" und "One Dance" befinden, drei Mal in der Vinyl-Version. Beantwortet einfach unsere Gewinnspielfrage und schon seid ihr dabei. Einsendeschluss ist der 24. Februar 2017.

Drake kommt nach Deutschland

Übrigens wird Drake auf seiner Tour auch vier deutschen Städten einen Besuch abstatten. Karten sind bei Eventim erhältlich, die Termine gibt es hier im Überblick:

25. Februar 2017 Oberhausen, König-Pilsener-Arena

09. März 2017 Berlin, Mercedes-Benz Arena

10. März 2017 Hamburg, Barclaycard Arena

16. März 2017 Köln, Lanxess Arena

Drake Album "VIEWS"

