Drake sorgt gerade für mächtig Stimmung auf den europäischen Bühnen: Der Kanadier befindet sich auf großer Boy Meets World-Tour und stattet dabei auch Deutschland vier Besuche ab. Beim gestrigen Konzert in Oberhausen überzeugte der "Hotline Bling"-Star nicht nur mit seiner gigantischen Show, sondern schüttelte außerdem einen ganz besonderen Special Guest aus dem Ärmel: The Weeknd betrat kurzerhand die Bühne, um seine Tracks "The Hills" und "Starboy" live zu performen. Verständlich, dass die Konzertbesucher ausrasteten und den Überraschungsgast begeistert in Empfang nahmen.

Starboy and The Boy on tour in Europe right now... Ein Beitrag geteilt von champagnepapi (@champagnepapi) am 22. Feb 2017 um 12:47 Uhr

Gemeinsam im Video zu "Reminder"

Während Drake 35 Konzerte auf seiner großen Europa-Tour spielt, sorgt auch The Weeknd momentan für großartige Live-Momente: Am 2. März 2017 wird er in der Kölner Lanxess-Arena zu sehen sein. Das Zusammentreffen der beiden Hiphop-Künstler in Oberhausen war da also nur die logische Konsequenz. Dass sich die beiden gut verstehen, zeigten sie außerdem im neuen Video zum The Weeknd-Track "Reminder", bei dem Drake neben weiteren Rappern wie A$AP Rocky und French Montana einen Gastauftritt hat.

Reminder (Video)

▶ Mehr Videos von Drake ansehen

▶ Mehr Videos von The Weeknd ansehen