Drake befindet sich aktuell auf ausgedehnter "Boy Meets World"-Tournee. Am 9. März 2017 zeigte der Kanadier auch in Berlin die volle Bandbreite seines Könnens - sehr zur Freude seiner deutschen Fans, die so zahlreich erschienen, dass die riesige Mercedes Benz Arena mal eben ausverkauft war. Und es mag wie eine Phrase klingen: Aber bei diesem Konzert brannte die Halle wortwörtlich. Sicherlich heizte der "Hotline Bling"-Star gewaltig ein, aber vorallem feuerte er auch gewaltig ab.

Man wusste gar nicht, wo man zuerst hinsehen sollte: Drake oder Bühnenshow? Der Rapper und R&B-Sänger outete sich als großer Pyrotechnik-Fan und unterstützte seine knapp zweistündige Show mit allerlei Indoor-Feuerwerk zum Staunen. Getreu dem Motto "Boy meets World" suchte Drake auch immer wieder Kontakt zum Publikum. In den wenigen ruhigeren Momenten der bombastischen Show machte er deutlich, worauf es ihm ankommt: "Egal, wie groß eure Träume sind; egal, wie weit ihr kommt: Das ist alles nichts, wenn ihr nicht die Leute um euch habt, die ihr liebt."

Drake erklärt Berlin zu einer seiner Lieblingsstädte

Außerdem erklärte er die deutsche Hauptstadt zu einer seiner Lieblingstädte und erkundigte sich immer wieder nach dem Befinden der Fans - und das war ausgezeichnet. Von Beginn an zeigten sich alle sehr tanzfreudig und textsicher. Und weil wir gerade vom Anfang des Konzerts sprechen: Der war ziemlich spektakulär. Passend zum Songtext von "Started From The Bottom" - "Unten gestartet, nun sind wir hier" - steigt Drake aus dem Bühnenboden hervor und die Masse rastet aus.

Spätestens bei den Songs "Hotline Bling" und "Work" gab es selbst auf den Sitzplätzen kein Halten mehr. Im Hintergrund fahren immer wieder LED-Säulen aus dem Boden, Flammen sind zu sehen, Konfetti-Regen sorgt für Begeisterung und unzählige, leuchtende Bälle bewegen sich wellenförmig im Takt von der Decke. Wer nun Lust bekommen hat und Drake ebenfalls noch live in Deutschland auf seiner "Boy Meets World"-Tour erleben möchte, hat noch zweimal die Chance:

10. März 2017 Hamburg, Barclaycard Arena

16. März 2017 Köln, Lanxess Arena

