Champagnepapi meldet sich bildgewaltig bei seinen Fans: Drake hat nach seinem Abriss-Konzert in der Berliner Mercedes-Benz-Arena nun das Cover seines neuen Albums "More Life" bei Instagram gepostet. Nicht genug der guten News, verriet der Rapper zusätzlich das Veröffentlichungsdatum seines neuen Longplayers mit einem Teaser-Video: Wir dürfen uns alle auf den 18. März 2016 freuen.

MARCH 18 Ein Beitrag geteilt von champagnepapi (@champagnepapi) am 13. Mär 2017 um 0:35 Uhr

Wir sind nach seinen ersten Songs "Fake Love" und "Two Birds, One Stone" mehr als sicher, dass uns wieder ein epischer Hip-Hop-Longplayer von Drizzy erwartet. Auch auf dem Cover erfindet sich Drake wieder neu: Mit der Bild-Unterschrift "A Playlist By October Firm" bleibt ein bisschen Geheimniskrämerei bis zur Veröffentlichung wohl nicht aus.

