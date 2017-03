Gesundheitliche Gründe zwingen Drake, seine Tour zu unterbrechen. Leider trifft es heute ausgerechnet die Fans in Köln. Am 16.3.2017 sollte Champagnepapi sein letztes Deutschland-Konzert in der Lanxess Arena spielen. Doch leider müssen die Fans auf eine spektakuläre Show, wie er sie bereits in Berlin geboten hat, verzichten. Der Termin kann leider nicht nachgeholt werden.