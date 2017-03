Was lange währt, wird endlich gut: Mit "More Life" präsentiert Drake uns sein neuestes Werk. Das Konzept der "Playlist", wie der Kanadier es selbst benannte, lehnt an das eigene Plattenlabel OVO Sound und sein OVO Sound Radio an: "More Life" ist unkonventionell, voller Inspirationen. Ein Werk, mit dem Drake etwas zurückgeben will an seine Fans. "More Life" ist ab sofort auf allen Musik-Download- und Streaming-Plattformen erhältlich.

Drake wollte, dass mit "More Life" die "Musik weiter fließt"

"Was wäre, wenn ich es einfach so aufziehen würde wie eine OVO Radio Show, aber jeder Song wäre ein neuer Drake-Song?"- So ging Drizzy an "More Life" heran. Es ist ein musikalisches Memo, eine Ausschüttung von Ideen - die man "nahtlos hören kann". Betrachtet man das Ergebnis, das Drizzy uns nun vorlegt, so hat sich jede Sekunde des Wartens in den vergangenen Monaten ausgezahlt, schließlich gibt es 22 neue Tracks des Champaign Papis.

"More Life" von Drake downloaden

▶ iTunes

▶ Amazon

▶ Google Play

"More Life" von Drake streamen

▶ Spotify

▶ Apple Music

▶ Deezer

Tracklist:

1. Free Smoke

2. No Long Talk (feat. Giggs)

3. Passionfruit

4. Jorja Interlude

5. Get It Together (feat. Black Coffee & Jorja Smith)

6. Madiba Riddim

7. Blem

8. 4422 (feat. Sampha)

9. Gyalchester

10. Skepta Interlude

11. Portland (feat. Quavo & Travis Scott)

12. Sacrifices (feat. 2 Chainz & Young Thug)

13. Nothings Into Somethings

14. Teenage Fever

15. Kmt (feat. Giggs)

16. Lose You

17. Can't Have Everything

18. Glow (feat. Kanye West)

19. Since Way Back (feat. PARTYNEXTDOOR)

20. Fake Love

21. Ice Melts

22. Do Not Disturb