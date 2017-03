Der Erfolgsrapper Drake präsentierte gerade erst sein Album "More Life" mit 22 neuen Songs. Mit diesem playlist-ähnlichen Werk will Drizzy seinen Fans etwas zurückgeben. "More Life" ist ab sofort auf allen Musik-Download- und Streaming-Plattformen erhältlich. Ihr wollt Drake aber nicht nur streamen, sondern auch bei euch zu Hause haben? Kein Problem, denn wir verlosen zehn limitiere Drake-Poster. Ihr wollt den Gewinn abstauben? Beantwortet einfach die Gewinnspielfrage und mit etwas Glück hängt eines der Plakate bald über eurem Bett. Einsendeschluss ist der 10. April 2017.

