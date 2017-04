Drake sammelt fleißig weiter: Beim wichtigsten deutschen Musikpreis am 6. April 2017 wurde der kanadische Musiker mit einem ECHO ausgezeichnet. Sein Song "One Dance feat. WizKid & Kyla" wurde als "Hit des Jahres" geehrt. Damit hat Drake einen weiteren Ritterschlag erhalten, setzte er sich hier gegen seine Kollegen Imany, Sia ft. Sean Paul, Stereoact feat. Kerstin Ott und Alan Walker durch. Für die Songs des Albums "Views" dürfte Drake mittlerweile eine eigene Vitrine aufgestellt haben: Die Tracks wurden unter anderem mit reichlich Grammys und BRIT-Awards ausgezeichnet. Dass seine neuen Songs wie "Passionfruit" und "Fake Love" vom aktuellen Album "More Life" auf dieser Erfolgswelle mitreiten, ist zu erwarten.

Der ECHO 2017: Wo, wie und wann ihr die Verleihung seht

Der ECHO gilt als wichtigster deutscher Musikpreis: Dafür versammelten sich alle wichtigen Player aus dem Musik-Business in Berlin. Am 7. April 2017 wird die gesamte Verleihung, moderiert von Xavier Naidoo und Sasha, beim TV-Sender VOX zur Primetime um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Welche Musiker noch gewonnen haben, erfahrt ihr außerdem auf der Website des Musikpreises.

Drake Album "More Life"



▶ bei iTunes

▶ bei Amazon

▶ bei Google Play

▶ bei Spotify

▶ bei Apple Music

▶ bei Deezer