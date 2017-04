Der kanadische Musiker weiß neben wem es sich gut rappen lässt: Drake stand erneut mit dem nigerianischen Sänger Wizkid im Studio. Die beiden präsentieren ihren Kollabo-Track "Come Closer" und sorgen für mächtigen Frühlings-Sound zwischen Afrobeat und Hip Hop. Wir haben den Song mit Video für euch. Und weil Drizzy niemals Halt macht, kaufte er sich kurzerhand die Rechte an seiner Lieblings-Serie "Top Boy". Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr ebenfalls hier.

Afrobeat und der entspannte Drake: Der neue Track "Come Closer" mit Wizkid

Drake und Wizkid gelten als vielversprechendes Doppel: Die beiden Musiker präsentieren ihren dritten gemeinsamen Track "Come Closer" inklusive Video, das ihr oben in voller Länge sehen könnt. Damit führen die beiden die Erfolgsgeschichte ihrer Hits "One Dance" und "Ojuelegba" fort. Bei dem neuen Song treffen Drakes R'n'B- und Hip-Hop-Parts auf die unverkennbare Stimme von Wizkid und seinen Afrobeat-Sound. Dass dieser afrikanisch-akustische Look auch hervorragend zum kanadischen Hip-Hop-Mogul Drake passt, beweist er mit seinen Rap-Parts auf den relaxten Beat. Was sanft und entspannt klingt, findet in den durchaus ernsten Lyrics den Gegenpol: Über Neid, Stress und das Leben zwischen Ruhm und Ehre rappt Drake in seinen Versen. Den Song gibt es für euch in voller Länge bei Spotify und garantiert einen gelungenen Einstieg in das Frühjahr 2017.

Der eigene "Top Boy" sein: Warum Drake bald eine TV-Serie hat

Weil Drizzy ungern pausiert, macht er nicht nur einen musikalischen Abstecher in Richtung afrikanischer Musik, sondern geht jetzt auch noch unter die Serien-Macher. Als seine Lieblingsserie "Top Boy" abgesetzt wird, entschied sich der Rapper für einen spontanen Anruf beim Regisseur und kaufte kurzerhand die Rechte an einer neuen Staffel der britischen Krimi-Serie. Dafür stellt Drake allerdings eine Bedingung: Auch er will in einer Rolle Teil der Serie werden. Das dürfte für den kanadischen Tausendsassa Drake aber kein Problem werden, schließlich verfügt Drizzy schon über Schauspiel-Erfahrung und stand zum Beispiel in der Teenie-Serie "Degrassi" vor der Kamera. Wir haben es bei unserem kanadischen Rapper, Produzenten und Hit-Giganten einfach mit einem wahren Mulittalent zu tun - dass er mit der Musik aber stets richtig liegt, bewies er kürzlich mit seinem Album "More Life".

