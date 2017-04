19,13,5,4: Was sich wie ein Countdown liest, ist die unglaubliche Anzahl an Nominierungen unserer Universal-Künstler bei den diesjährigen Billboard Music Awards. Darunter Drake, The Weeknd, Rihanna, Ariana Grande, Shawn Mendes und eine Vielzahl weitere. Wir verraten euch, wer am 21. Mai 2017 noch auf eine Trophäe hoffen darf.

Unter 10 geht hier nichts: Drake, Rihanna und The Weeknd im Nominierungsregen

14 nominations! Up and On! #ANTI @bbmas Ein Beitrag geteilt von badgalriri (@badgalriri) am 10. Apr 2017 um 10:27 Uhr

Der Hip-Hop und R'n'B überholt sie alle: Denn während der kanadische Musiker Drake mit unglaublichen 19 Nominierungen die Liste anführt, folgt ihm einer ganz dicht auf den Fersen: Auch The Weeknd kann sich mit 13 Nominierungen stolz am 21. Mai ins Publikum der Billboard Music Awards 2017 setzen. Die Dame des Abends ist jetzt schon Rihanna: Die Künstlerin trumpft ebenfalls mit 13 Nominierungen auf. Dabei streben alle drei in ähnlichen Kategorien die Trophäe an: Darunter zum Beispiel in der wichtigsten "Top Artist" - aber auch "Top R&B Song", "Billboard 200 Album" und "Top Hot 100 Artist" sind hart umkämpft. Die beiden letzteren messen sich dabei an dem Chart-Erfolg eines Albums oder der Künstler-Platzierung in den Billboard-Charts. Diese gelten als die offiziellen Single-Charts in den USA und werden durch das einflussreiche amerikanische Billboard-Magazin veröffentlicht.

Noch mehr Top-Anwärter : Shawn Mendes, Justin Bieber, Ariana Grande



Neben jenen Künstlern, die auf über ein Dutzend Auszeichnungen hoffen dürfen, reihen sich auch Desiigner und Justin Bieber in die Riege der Nominierten ein: Beide stehen in fünf Kategorien auf der Liste um den begehrten Preis. Ariana Grande, Shawn Mendes und X-Ambassadors kommen jeweils in drei Kategorien in die engere Auswahl. Insgesamt gibt es bei den Billboard Music Awards 2017 52 Kategorien, die sich genreübergreifend von Rock bis Latin erstrecken und auch die Erfolge der Künstler in den Social-Media-Kanälen misst. Für einen genauen Überblick haben wir für euch die Liste aller nominierten Universal-Künstler zusammengefasst:

Drake mit 19 Nominierungen

The Weeknd mit 13 Nominierungen

Rihanna mit 13 Nominierungen

Desiigner mit 5 Nominierungen

Justin Bieber mit 5 Nominierungen

Rae Sremmurd mit 4 Nominierungen

Ariana Grande mit 3 Nominierungen

Shawn Mendes mit 3 Nominierungen

X-Ambassadors mit 3 Nominierungen

J. Cole mit 2 Nominierungen

Chris Stapleton mit 2 Nominierungen

The Lumineers mit 2 Nominierungen

Metallica mit 2 Nominierungen

J. Balvin mit 2 Nominierungen

Lindsey Stirling mit 2 Nominierungen

Alessia Cara mit einer Nominierung

Lukas Graham mit einer Nominierung

Nicki Minaj mit einer Nominierung

Selena Gomez mit einer Nominierung

Kanye West mit einer Nominierung

Imagine Dragons mit einer Nominierung

Machine Gun Kelly mit einer Nominierung

Showtime in Vegas: Wo, wann und wie die Billboard Music Awards vegeben werden

Was in Las Vegas passiert bleibt in Vegas? Von wegen. Die Billboard Music Awards 2017 werden am 21. Mai live im amerikanischen Radio-Sender ABC übertragen und finden in diesem Jahr in der T-Mobile Arena in der Casino-Hochburg Las Vegas statt. Die Nominierungen bemessen sich dabei an der Fan-Interaktion mit den Künstlern: Dabei wird ermittelt wie stark die Album- und Single-Käufe digitaler wie physischer Musik durch die Fans ist. Für einen genauen Überblick und mehr Infos zur Veranstaltung, gibt die offizielle Homepage des Billboard Magazins Aufschluss. Bis zur Verleihung freuen wir uns für unsere nominierten Musiker und Musikerinnen und sind gespannt, wer am 21. Mai 2017 eine der heißbegehrten Trophäen nach Hause tragen darf.