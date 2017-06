Drakes neue Single wurde Soundtrack bei der Pariser Fashion Week 2017: Der "Hotline Bling"-Hitmaker stellte seine "Signs" bei der High-Class-Modenschau des Luxus-Labels Louis Vuitton vor - jedoch ohne selbst vor Ort gewesen zu sein. Die entspannte Chill-Out-Nummer erinnert an seinen Hit "One Dance" und bahnt sich damit den Weg in die Sommer-Playlists des Jahres 2017. Oben im Clip hört ihr den Track ab Minute 6:30. Wie der Rapper in einem Instagram-Post verrät, diente das Mode-Label nicht nur als Inspiration, sondern schaffte es sogar mit seinem prägnanten Zwei-Letter-Logo "LV" auch auf das Cover der Single. "Signs" wurde von Drakes Kumpel und Produzent Noah "40" produziert und ist ab jetzt im Stream und als Download erhältlich.

New song inspired by @louisvuitton @mrkimjones new collection Drake x LV premieres tmrw produced by @ovo40 Ein Beitrag geteilt von champagnepapi (@champagnepapi) am 21. Jun 2017 um 12:57 Uhr

